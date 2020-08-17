تدريب آلاف المعلمين على آليات التعليم عن بعد

أطلقت إدارات التعليم في المناطق برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات على أدوات التعليم عن بعد، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم بدء العام الدراسي الجديد بهذه الطريقة، وذلك لمدة 7 أسابيع. وتسعى إدارات التعليم لتقديم الدعم والمساعدة للمعلمين والمعلمات، ومعرفة احتياجاتهم نحو هذا النوع من النظام التعليمي الحديث، والتعريف بطرق استخدامه وتوظيفه بشكل فعال ومثمر وتفعيل أدواته، وتقدم النصح والإرشاد للتغلب على عقباته وصعوباته.

10 آلاف معلم ومعلمة بالباحة

تبدأ البرامج التدريبية الافتراضية في منطقة الباحة وفقا لخطة زمنية تبدأ بقادة وقائدات المدارس، ومختلف التشكيلات المدرسية، وتتواصل لتشمل أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة في مختلف مدارس المنطقة، تعقبها كذلك برامج متخصصة على طرق استخدام وتفعيل منصة «مدرستي» التي أقرتها وزارة التعليم مؤخرا.

من جهته أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني جاهزية تعليم المنطقة لانطلاق البرامج التدريبية، مشيرا إلى أهمية التدريب المستمر باعتباره منعطفًا هاما في جودة الأداء في الميدان التربوي، لا سيما خلال هذه الفترة التي تتطلب المزيد من الدعم والتركيز على هذا النمط من التعليم، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التعليم الإلكتروني الحديث للتغير والتطور السريع في شتى المجالات، والاستفادة من الحراك التدريبي بالوجه الملائم الذي يحقق الأثر الإيجابي للمتعلم ويدفعه بشكل فاعل نحو إنجاح العملية التعليمية والتربوية، مؤكداً على فاعلية مثل هذه البرامج التدريبية المقننة وأثرها في إحداث التغيير المطلوب والإيجابي في سلوك للمتدربين، وتدفعهم نحو القناعة التامة بمحتوى التعلم عن بعد ومناسبته للمرحلة، بما يحقق أهداف العمل التربوي والتعليمي، ويعين الطلاب والطالبات على الاستزادة من العلوم والمعارف، وتوسيع مصادر المعرفة والمدارك التعليمية.

برنامج تدريبي في مكة

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التدريب والتطوير، عددا من البرامج التدريبية للمعلمين وذلك حتى 8 محرم المقبل، ضمن إطار تنفيذ برنامج التطوير المهني مع بداية العام الدراسي الحالي.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عمر الأحمدي أن البرامج تستهدف نحو 1200 من التشكيلات الإشرافية والهيئة الإدارية والمعلمين، وتهدف إلى دعم الجاهزية للتعليم والتعلم، كما تهدف إلى دعم تمكين المعلمين وإثراء خبراتهم ومهاراتهم، والتركيز على ممارسات التطوير المهني داخل المدرسة، والاستثمار الأمثل للوقت لطاقم المدرسة لدعم جاهزية كافة المدارس مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1441 - 1442هـ.

وبين الأحمدي أن البرامج تستهدف مديري الإدارات والمكاتب التعليمية ورؤساء الأقسام ومشرفي القيادة المدرسية والمشرفين التربويين وقادة المدراس والمعلمين، مؤكداً أنه تم وضع كافة الخطط والاستعدادات اللازمة لانطلاقة ناجحة ومتميزة.