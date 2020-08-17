يذكر أن تحليل النتائج الإحصائية للخدمات القضائية الإلكترونية التي يقدمها ديوان المظالم يأتي تطويرًا لأعمال جميع المحاكم الإدارية بكل مستوياتها، إضافة إلى تحسين جودة مخرجاتها، من خلال استخدام التقنية لقياس مؤشرات أداء العمل القضائي، ومعرفة نسب الإنجاز في عمليات التقاضي والترافع، ومدى تطور الخدمات الإلكترونية بمجال القضاء واتخاذ القرارات المناسبة التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين. يشار إلى أن خدمة تبادل المذكرات تأتي ضمن الأعمال التطويرية المستمرة للخدمات القضائية التي تقدمها منصة معين الإلكترونية، سعيًا لتحقيق مضامين الأهداف الاستراتيجية لخطة ديوان المظالم التي تستهدف تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، إلى جانب إتمام مستهدف التحول الإلكتروني لجميع مجريات العمل القضائي.
كانت هذه تفاصيل خبر 35 ألفا يقدمون مذكراتهم عبر منصة معين بديوان المظالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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