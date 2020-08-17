وشدد السديس على ضرورة العمل بكل جهد، وتكثيف الإجراءات الاحترازية لتأدية المهام المناطة بالجميع وفق التوجيهات؛ للوصول بالعمل لأعلى مستوى في بيئة آمنة. مؤكدا حرص القيادة الرشيدة، على الحرمين الشريفين والخدمات المقدمة فيهما لمرتاديهما.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-مناقشة الخطط التشغيلية للمسجد الحرام ومرافقه في المرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.