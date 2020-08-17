السعودية اليوم / المغرب تسجّل 1069 إصابة و 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1069 إسابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت 23 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 681 وفاةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 29941 بعد تعافي 597 شخصاً.

// انتهى //

21:58ت م

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الرباط 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1069 إسابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 43558 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت 23 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 681 وفاةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 29941 بعد تعافي 597 شخصاً.// انتهى //21:58ت م0220

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