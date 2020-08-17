السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 41,893 إصابة مؤكدة و 654 وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 41,893 إصابة مؤكدة و 654 حالة وفاة اليوم نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,382,125 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 169,350 حالة وفاة.

// انتهى //

21:44ت م

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واشنطن 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 41,893 إصابة مؤكدة و 654 حالة وفاة اليوم نتيجة فيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,382,125 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 169,350 حالة وفاة.// انتهى //21:44ت م0214

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