

دكار 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 12237 حالة مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 256 حالة، بعد تسجيل ثلاث وفياة جديدة.

// انتهى //

20:18ت م

0199



دكار 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 12237 حالة مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 256 حالة، بعد تسجيل ثلاث وفياة جديدة.// انتهى //20:18ت م0199

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السنغال تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.