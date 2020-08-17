السعودية اليوم / اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بينبع



ينبع 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع المكلف سليم بن عبيان العطوي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1441 / 1442هـ في جميع المراحل الدراسية.

وهنّأ العطوي جميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة راجياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية، مثمنًا للزملاء والزميلات فريق العمل في إدارة شؤون المعلمين جهودهم في إنجاز حركة النقل الداخلي.

من جانبه، أوضح رئيس قسم شؤون المعلمين باسم الأحمدي أن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور".

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20:16ت م

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