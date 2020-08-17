شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل البريطاني بجدة: رحلات جوية لعودة البريطانيين والان نبدء بالتفاصيل

قال القنصل العام البريطاني بجدة سيف آشر، إن الخطوط السعودية قامت بتشغيل رحلات جوية لبعض الوقت إلى لندن، لتمكين البريطانيين من العودة إلى بريطانيا عبر الرحلات الاستثنائية لمبادرة "عودة" الخاصة بالمقيمين. وأوضح عبر "تويتر" قائلا: "قامت الخطوط السعودية بتشغيل رحلات جوية لبعض الوقت إلى لندن، وذلك في المقام الأول للسماح للمواطنين البريطانيين وغيرهم من الأجانب بالعودة إلى المملكة المتحدة. لتوضيح هذا هو مجرد أحدث حلقة في سلسلة من هذه الرحلات الجوية".

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