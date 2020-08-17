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اعتماد حركة النقل الداخلي في تعليم محايل
بلغ عدد المتقدمات 761 معلمة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير، منصور بن عبدالله آل شريم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442هـ.
وكان عدد المتقدمين لحركة النقل الداخلي 1174 معلمًا، شملت 365 معلمًا بنسبة 31.22%، فيما بلغ عدد المتقدمات 761 معلمة، شملت 236 معلمة بنسبة 31.47%.
وتمنى آل شريم لجميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة التوفيق والسداد، مقدمًا شكره للزملاء والزميلات في إدارة شؤون المعلمين على جهودهم في إنجاز حركة النقل.
وأفاد بأن نتائج حركة النقل الداخلي متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام “نور”.
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