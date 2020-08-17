، "السديس" يوجِّه بالبدء في مناقشة الخطط التشغيلية للمسجد الحرام ومرافقه في المرحلة المقبلة ،

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وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالات الرئاسة بالبدء في مناقشة الخطط التشغيلية المعدة للمسجد الحرام ومرافقه خلال الفترة المقبلة.
وشدَّد "السديس" على ضرورة العمل بكل جهد، وتكثيف الإجراءات الاحترازية لتأدية المهام المناطة بالجميع وفق التوجيهات؛ للوصول بالعمل لأعلى مستوى في بيئة آمنة. مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على الحرمين الشريفين، والخدمات المقدَّمة فيهما لمرتاديهما.
"السديس" يوجِّه بالبدء في مناقشة الخطط التشغيلية للمسجد الحرام ومرافقه في المرحلة المقبلةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-08-17
وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالات الرئاسة بالبدء في مناقشة الخطط التشغيلية المعدة للمسجد الحرام ومرافقه خلال الفترة المقبلة.
وشدَّد "السديس" على ضرورة العمل بكل جهد، وتكثيف الإجراءات الاحترازية لتأدية المهام المناطة بالجميع وفق التوجيهات؛ للوصول بالعمل لأعلى مستوى في بيئة آمنة. مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على الحرمين الشريفين، والخدمات المقدَّمة فيهما لمرتاديهما.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
09:46 PM
شدَّد على ضرورة العمل بكل جهد وتكثيف الاحترازات للوصول بالعمل لأعلى مستوى في بيئة آمنة
وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالات الرئاسة بالبدء في مناقشة الخطط التشغيلية المعدة للمسجد الحرام ومرافقه خلال الفترة المقبلة.
وشدَّد "السديس" على ضرورة العمل بكل جهد، وتكثيف الإجراءات الاحترازية لتأدية المهام المناطة بالجميع وفق التوجيهات؛ للوصول بالعمل لأعلى مستوى في بيئة آمنة. مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على الحرمين الشريفين، والخدمات المقدَّمة فيهما لمرتاديهما.
، "السديس" يوجِّه بالبدء في مناقشة الخطط التشغيلية للمسجد الحرام ومرافقه في المرحلة المقبلة ،
المصدر : الخليج 365
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