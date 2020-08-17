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محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، صرف ميزانية النظافة مدارس البنين والبنات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد والبالغة 5090400 ريال .
وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري، إنه تم إيداع المبالغ في حسابات المدارس، وبما يُسهم في تجويد أعمال التهيئة والاستعداد، مؤكدًا ضرورة قيام اللجنة المعنية في كل مدرسة بمتابعة حركة الصرف وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 09:46 PM
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، صرف ميزانية النظافة مدارس البنين والبنات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد والبالغة 5090400 ريال .
وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري، إنه تم إيداع المبالغ في حسابات المدارس، وبما يُسهم في تجويد أعمال التهيئة والاستعداد، مؤكدًا ضرورة قيام اللجنة المعنية في كل مدرسة بمتابعة حركة الصرف وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية.
، اعتماد 5 ملايين لنظافة مدارس عسير ،
المصدر : الخليج 365
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