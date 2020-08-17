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شكرا لقرائتكم خبر عن 28 وفاة و1372 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والان مع التفاصيل
الإثنين 17 أغسطس 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3436 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 1372 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 299 ألفاً و914 حالة.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1432 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 268 ألفاً و385 شخصاً.
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