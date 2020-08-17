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28 وفاة و1372 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 17 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس ، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3436 حالة.

 

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وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 1372 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 299 ألفاً و914 حالة.

 

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1432 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 268 ألفاً و385 شخصاً.

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