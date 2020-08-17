الأردن يدين هجمات الحوثي الإرهابية على السعودية

الإثنين 17 أغسطس 2020

أدانت الحكومة الأردنية اليوم الإثنين، استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق صاروخ بالستي باتجاه المنطقة الجنوبية تمكنت قوات التحالف من اعتراضه وتدميره.



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، استنكار بلاده ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، مجدداً وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، وفق وكالة الأنباء السعودية.

كما أكد مجدداً في بيان صحافي، على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، مشيداً بقدرات قوات التحالف العربي ونجاحها بالتصدي لهذه الهجمات واعتراض الصاروخ وتدميره.