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مدير تعليم ينبع يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين 

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اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع المكلف سليم بن عبيان العطوي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1441 / 1442هـ في جميع المراحل الدراسية.

وهنّأ العطوي جميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة راجياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية، مثمنًا للزملاء والزميلات فريق العمل في إدارة شؤون المعلمين جهودهم في إنجاز حركة النقل الداخلي.

من جانبه، أوضح رئيس قسم شؤون المعلمين باسم الأحمدي أن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور".

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