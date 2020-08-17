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الغرغرة بالماء والملح لا تعالج كورونا
عمل إضافي للشعور بانتعاش الفم
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
كشفت دراسة سريرية حديثة قام بها باحثون للتأكد من فاعلية وصفة الغرغرة وغسل الأنف بالماء الدافئ والملح في علاج كورونا، وجد أنها لم تثبت فاعليتها من خلال التجارب السريرية، إذ اعتمدت الدراسة الجديدة والمدعومة من مركز أبحاث الصحة التنفسية في أسكتلندة، على متابعة عينة من المتطوعين المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تقسيمهم إلى مجموعتين، تتبع المجموعة الأولى الإرشادات الصحية والعلاجات المعروفة مع الحجر الذاتي، فيما طلب من المجموعة الثانية أن تلتزم هي أيضًا بكل هذه التعليمات وتضيف إليها الغرغرة وتنظيف الأنف بالماء الدافئ والملح.
وصفة لا ينصح بها:
ولا تزال هذه الدراسة في طور البحث قبل إعلان النتائج العلمية النهائية، ولكن حتى تلك اللحظات لم يتم إدراج الغرغرة بالماء والملح ضمن علاجات فيروس كورونا أو حتى وصفة ينصح بها الأطباء.
الغرغرة لترطيب الحلق:
من جانبه، قال استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن الغرغرة سواء بالماء والملح أو غسول الفم هو لترطيب الحلق ولا يعد علاجًا أو وسيلة وقائية من أي فيروسات، والأمراض الفيروسية عادة تعالج بأدوية ومضادات حيوية، وإن كان من المهم الغرغرة فهو عمل إضافي للشعور بانتعاش الفم.
وأكد أن إضافة الغرغرة ضمن منظومة العلاج لا يمكن تأكيد مفعول ذلك؛ لأن جهاز الجسم يتعامل مع الأدوية والأجسام المضادة في مواجهة الفيروسات وصدها، وخلاف ذلك يعد مجرد تكهنات لا أقل ولا أكثر.
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