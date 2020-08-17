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الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات الحرارة غدًا

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2020-08-17

الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات الحرارة غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسجل كل من الدمام والأحساء أعلى درجات الحرارة غدًا حيث تسجلان 45 و44 على التوالي.

درجات الحرارة غدًا

كما توقعت الأرصاد أن تسجل كل من مكة المكرمة والعاصمة الرياض ووادي الدواسر وبريدة 43 درجة، فيما تسجل المدينة المنورة وشرورة 42 مئوية.

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أما عن أقل درجات الحرارة المتوقعة غدًا فستكون في القريات وطريف حيث تسجلان 18 و17 درجة على التوالي.

حالة الطقس غدًا في

أما عن حالة الطقس غدًا في السعودية، فتشير توقعات الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.



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