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2020-08-17 سقوط مقذوف أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى قرى جازان متابعات الخليج 365 - واس صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، نتج عنه تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات ـ ولله الحمد ـ وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. Advertisements



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