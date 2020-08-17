أمير مكة ونائبه يستقبلان قائد قوة الأمن الخاصة

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وهنأ أمير مكة، ونائبه، اللواء ركن السبيعي بمناسبة تعيينه، سائلين الله له التوفيق في مهمات عمله.
فيما أعرب قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بالمنطقة، عن شكره وتقديره لأمير مكة ونائبه، مؤكدا أنه سيبذل المزيد من الجهود لتحقيق الآمال والتطلعات.
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