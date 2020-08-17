شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة ونائبه يستقبلان قائد قوة الأمن الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة أمس، قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بالمنطقة المعين حديثا العميد ركن فهد السبيعي. وهنأ أمير مكة، ونائبه، اللواء ركن السبيعي بمناسبة تعيينه، سائلين الله له التوفيق في مهمات عمله. فيما أعرب قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بالمنطقة، عن شكره وتقديره لأمير مكة ونائبه، مؤكدا أنه سيبذل المزيد من الجهود لتحقيق الآمال والتطلعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة ونائبه يستقبلان قائد قوة الأمن الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.