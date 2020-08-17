شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب في وفاة شقيقه روبرت ترمب.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «تلقينا نبأ وفاة شقيقكم روبرت ترمب، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه روبرت ترمب.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة شقيقكم روبرت ترمب، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».