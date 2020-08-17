ربط 91 منشأة طبية بالهلال الأحمر في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم أمس، نظام «المسعف الالكتروني»، التابع للهلال الأحمر بالرياض، بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم ومدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد الخريصي.

وقدم القاسم شرحا لأمير المنطقة عن نظام المسعف الالكتروني وآلية عمله، حيث يستهدف البرنامج تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات إضافة لربطه مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بالمنطقة، وعددها 91 منشأة طبية، حيث يعد البرنامج ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.

من جانبه استعرض الخريصي جهود الفرع خلال جائحة كوفيد 19 خلال الأشهر الخمسة الماضية وما قدم لمكافحة الفيروس من خلال الدور التكاملي لجميع الإدارات والمراكز الإسعافية بالهيئة، حيث يخدم 112 مركزا إسعافيا تابعة لهيئة منطقة الرياض.

وثمن أمير الرياض الجهود في تطوير العمل الإسعافي والاستفادة من التقنية وتوظيفها عمليا وعلميا.

نظام المسعف الالكتروني وآلية عمله: