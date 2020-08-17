ربط 91 منشأة طبية بالهلال الأحمر في الرياض

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وقدم القاسم شرحا لأمير المنطقة عن نظام المسعف الالكتروني وآلية عمله، حيث يستهدف البرنامج تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات إضافة لربطه مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بالمنطقة، وعددها 91 منشأة طبية، حيث يعد البرنامج ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.
من جانبه استعرض الخريصي جهود الفرع خلال جائحة كوفيد 19 خلال الأشهر الخمسة الماضية وما قدم لمكافحة الفيروس من خلال الدور التكاملي لجميع الإدارات والمراكز الإسعافية بالهيئة، حيث يخدم 112 مركزا إسعافيا تابعة لهيئة منطقة الرياض.
وثمن أمير الرياض الجهود في تطوير العمل الإسعافي والاستفادة من التقنية وتوظيفها عمليا وعلميا.
نظام المسعف الالكتروني وآلية عمله:
- يستهدف تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات
- ربطه مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة
- يتيح الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية
- استقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغاؤها
- رسم أفضل المسارات لموقع البلاغ
- يتيح اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية
- رسم أفضل مسار للوصول السريع للمنشأة مع التوجيه الصوتي
- تسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الالكترونية
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