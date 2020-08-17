بدر بن سلطان يطلع على استعدادات العام الدراسي المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان استعدادات العام الدراسي المقبل، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا في مقر الإمارة بجدة، بحضور مديري التعليم بالمنطقة، ومدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة. وخلال الاجتماع الذي حضره مدير عام تعليم المنطقة الدكتور أحمد الزائدي، ومدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، ومدير عام تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي، ومدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، ومدير تعليم الليث الدكتور زكي الحازمي، ومدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، استمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن استعداد إدارات التعليم للعملية التعليمية، التي ستكون عن بعد خلال الفترة المحددة من العام الدراسي الجديد. كما استمع إلى خطط الاتصالات وتقنية المعلومات لتجويد الاتصالات في محافظات المنطقة، بما يضمن سير العملية التربوية وتحقيق الاستفادة لشرائح الطلاب كافة.

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