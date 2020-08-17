تدشين 42 خدمة رقمية و7 أنظمة إجرائية للشؤون الإسلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمكتبه أمس 42 خدمة رقمية، و7 أنظمة إجرائية عبر بوابة الوزارة الرقمية لجميع المستفيدين، ضمن مشاريع التحول الرقمي للوزارة.

وأكد آل الشيخ أن المشروع يأتي استكمالا للمشاريع التي أطلقتها الوزارة في برنامج التحول الرقمي لتقديم جميع خدماتها الكترونيا، تحقيقا لرؤية 2030، منوها بالدعم السخي الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة للرقي بالخدمات المقدمة لبيوت الله والمواطنين والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال.

وأشاد بالجهود التي بذلتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة والإدارة العامة للمعارض والمؤتمرات الخارجية في تطوير المشروع والعمل على تنفيذه، بما يحقق الخطط والأهداف العامة وفق الأنظمة التقنية الحديثة لتقديم الخدمات عبر بوابة الوزارة الرقمية لجميع المستفيدين من الموظفين والمواطنين والمقيمين.

وبدأت مراسم التدشين بشرح عن المشروع قدمه رئيس قسم الأنظمة والتطبيقات بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، المهندس عبدالرحمن الشهري، أوضح فيه أن تدشين المشروع جاء لتطوير البنية التحتية للوزارة من خلال إطلاق الأنظمة والخدمات التقنية عبر بوابتها الرقمية لجميع المستفيدين، بدءا من تحسين إنتاجية العمل للموظفين عبر مجموعة من الأنظمة الإدارية الرقمية، إضافة إلى تحقيق التكامل في جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمساجد ومنسوبيها، كما تشتمل على الخدمات المقدمة للدعاة والملحقيات بمختلف سفارات المملكة بالعالم.

وبين أن المشروع سيساهم في مراقبة مؤشرات الأداء لتحقيق الخطط التنفيذية، والنتائج الإيجابية في جميع أعمال الوزارة، مما ينعكس في ترقية تصنيفها في مؤشر النضج للخدمات الحكومية لبرنامج» يسر» للتعاملات الحكومية الالكترونية، كما جرى اعتماد أفضل الممارسات في إعادة هندسة الإجراءات وتحقيق مسارات إجرائية لدورات العمل المتقدمة، التي تضمن تسيير إجراءات العمل بين الإدارات والموظفين بكفاءة وجودة عالية، إضافة إلى عدد من الخدمات الموجهة للمساجد من خلال رفع مستوى الأداء في مراقبتها عبر نظام متطور لمتابعة الملاحظات وتقييم الخدمة فيها، عبر إتاحة النظام للمصلين والمأمومين بإمكانية إرسال ملاحظاتهم أو مرئياتهم بشكل سريع ومرن عبر أجهزتهم الذكية، مما يسمح للإدارات المعنية متابعة تحسين مستوى الخدمات لأفضل جودة ممكنة.