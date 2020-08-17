شكرا لقرائتكم خبر 35 ألفا من مستفيدي المحاكم الإدارية قدموا مذكراتهم عبر «معين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصائية جديدة للخدمات القضائية التي تقدمها منصة معين الالكترونية بديوان المظالم بيانات المنصة التي استفاد منها 35,318 مستفيدا من خدمة تبادل المذكرات، حيث يشكل هذا الرقم مجموع المستفيدين من الخدمة منذ إطلاقها في شعبان الماضي.

وتتيح هذه الخدمة لأطراف الدعاوى إمكانية تبادل المذكرات بشكل الكتروني متكامل في جميع مراحل نظر دعواهم، والاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر في الدعوى من خلال الدخول إلى المنصة، إضافة إلى خاصية إشعار أطراف الدعاوى برسائل نصية تصل إلى هواتفهم المسجلة في منصة معين الالكترونية، وذلك بشكل آلي ومباشر عند إيداع أي مذكرة، لتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد لأطراف الدعاوى وممثليهم.

ويأتي تحليل النتائج الإحصائية للخدمات القضائية الالكترونية التي يقدمها الديوان تطويرا لأعمال جميع المحاكم الإدارية بكل مستوياتها، إضافة إلى تحسين جودة مخرجاتها، من خلال استخدام التقنية لقياس مؤشرات أداء العمل القضائي، ومعرفة نسب الإنجاز في عمليات التقاضي والترافع، ومدى تطور الخدمات الالكترونية بمجال القضاء واتخاذ القرارات المناسبة التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

يشار إلى أن خدمة تبادل المذكرات تأتي ضمن الأعمال التطويرية المستمرة للخدمات القضائية التي تقدمها المنصة، سعيا لتحقيق مضامين الأهداف الاستراتيجية لخطة الديوان التي تستهدف تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، إلى جانب إتمام مستهدف التحول الالكتروني لجميع مجريات العمل القضائي.