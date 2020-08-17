تكسية 3125م2 من واجهات باب الملك عبدالعزيز بالرخام في الحرم المكي

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ويعد باب الملك عبدالعزيز الباب الرئيس في الجهة الجنوبية للحرم المكي الشريف، والباب رقم واحد، ويتميز بالارتباط البصري للكعبة المشرفة، حيث تشاهد الكعبة المشرفة بالكامل من مدخل الباب ومن على بعد 300 م.
كميات أسقف الحجر الصناعي
- السقف الأول 210 م2
- السقف الثاني 145 م2
- ارتفاع سقف بهو المدخل: البهو الأول للبوابة 21,90م
- البهو الثاني للممر بين البوابة وصحن المطاف 12,25م
- عدد العمالة المخصصة لأعمال التشطيبات 537 عاملا
- ارتفاع المنارة 137,5م
- وصول أعمال الإنشاءات للمنارة إلى ارتفاع 60م
- ارتفاع مبنى البوابة 51م
- عرض مبنى البوابات 39م
- البوابة تشمل ثلاثة أقواس كمداخل (معمارية):
عرض القوس المعماري 4,6م
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