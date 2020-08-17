تكسية 3125م2 من واجهات باب الملك عبدالعزيز بالرخام في الحرم المكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخاصة إلى باب الملك عبدالعزيز بالحرم المكي الشريف للواجهة مرة أخرى بعد توقفها خلال موسم الحج، حيث جرى الانتهاء من تكسية الواجهات الداخلية والخارجية بالرخام بمسطح 3125م2، في حين بلغت كميات أسقف الحجر الصناعي في السقف الأول 210 م2، بينما وصلت في السقف الثاني إلى 145م2. ويعد باب الملك عبدالعزيز الباب الرئيس في الجهة الجنوبية للحرم المكي الشريف، والباب رقم واحد، ويتميز بالارتباط البصري للكعبة المشرفة، حيث تشاهد الكعبة المشرفة بالكامل من مدخل الباب ومن على بعد 300 م. كميات أسقف الحجر الصناعي السقف الأول 210 م2

السقف الثاني 145 م2

ارتفاع سقف بهو المدخل: البهو الأول للبوابة 21,90م

البهو الثاني للممر بين البوابة وصحن المطاف 12,25م

عدد العمالة المخصصة لأعمال التشطيبات 537 عاملا

ارتفاع المنارة 137,5م

وصول أعمال الإنشاءات للمنارة إلى ارتفاع 60م

ارتفاع مبنى البوابة 51م

عرض مبنى البوابات 39م

البوابة تشمل ثلاثة أقواس كمداخل (معمارية): ارتفاع القوس المعماري 19,6م ارتفاع القوس المعماري 19,6م عرض القوس المعماري 4,6م

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