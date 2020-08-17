شكرا لقرائتكم خبر إنشاء متحف طارق عبدالحكيم في جدة التاريخية لخدمة الباحثين الموسيقيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم وزارة الثقافة إنشاء متحف موسيقي خاص بالفنان الراحل طارق عبدالحكيم في مدينة جدة البلد، وبمحتويات تعبر عن ثراء التاريخ الموسيقي المحلي وإسهامات الفنان الراحل في مسيرة الفن في المملكة، وذلك بحسب ما أعلنته الوزارة أمس.

وسيفتتح المتحف أواخر عام 2022 ويقام بشكل دائم في بيت المنوفي بمنطقة البلد التاريخية المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2014.

ويتضمن المتحف مجموعة من أرشيف ومتعلقات طارق عبدالحكيم الشخصية، من آلات موسيقية وبكرات لتسجيلاته، وألبومات صور، وبعض المقطوعات الموسيقية لكبار المطربين العرب مثل أم كلثوم وعبدالوهاب، إلى جانب وثائق مرئية وصوتية لطارق عبدالحكيم وهو يؤدي مؤلفاته مع آخرين، ومؤلفاته الموسيقية من الأناشيد الوطنية وغيرها.

وينقسم المتحف إلى قسمين رئيسيين، أولهما لعرض التاريخ الشخصي للفنان الراحل، والثاني سيكون مركزا للأبحاث الموسيقية، يشمل مقالات وكتابات عن الموسيقى السعودية، إضافة إلى بحوث عن موسيقى العالم العربي، وسيخدم الباحثين الموسيقيين الذين يتطلعون إلى توسيع معرفتهم بالموسيقى المتنوعة.

ويعد طارق عبدالحكيم من رموز الثقافة السعودية، ويأتي المتحف تقديرا للجهود التي قدمها في خدمة بلاده في مجالات الثقافة والموسيقى، التي جعلته واحدا من الرواد المؤثرين في صياغة الهوية الموسيقية السعودية.

وسيتولى المتحف حفظ التاريخ الذي صنعه الفنان الراحل، كما سيحفظ التراث الموسيقي بشكل عام.

ويعرف طارق عبدالحكيم بعميد الفن السعودي، فقد كان ملحنا ومغنيا، وباحثا في الموسيقى، ومؤرخا يجمع الوثائق والآلات الموسيقية، وكان مهتما بالفنون الفلكلورية وقائدا لفرقة موسيقية، ودرب 14 فرقة لمسيرة عسكرية كاملة تم توزيعها على مدن ومناطق المملكة.

واهتم طارق عبدالحكيم بالإرث الشعبي الوطني وألف أكثر من 500 مؤلف موسيقي وعدة أغان شعبية.

وتسعى وزارة الثقافة إلى أن يكون متحف طارق عبدالحكيم منصة ملهمة وجامعة للأجيال الجديدة من المهتمين بالموسيقى السعودية، يستمدون منها التاريخ والمعرفة الموسيقية، ويعتمدون عليها في بحوثهم ومشاريعهم الإبداعية.

ويأتي اختيار الوزارة للفنان الراحل في سياق حرصها على الاحتفاء برواد الفن والثقافة في المملكة وتكريمهم، من خلال فعاليات نوعية تكشف لعموم الجمهور حجم الإسهامات المؤثرة التي قدمها هؤلاء الرواد في مسيرة الإبداع السعودي.

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من هو طارق عبدالحكيم؟

1920م ولد في ضاحية المثناة بالطائف

1952 ابتعث إلى مصر كأول سعودي يدرس موسيقى الفرقة العسكرية

1954 أسس مدرسة موسيقى الجيش السعودي

1972 ساعد في تأسيس الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون

1976عين رئيسا لقسم الفولكلور في المملكة

1981فاز بجائزة اليونسكو الدولية للموسيقى

1983انتخب رئيسا لمجلس الموسيقى العربية التابع لجامعة الدول العربية

1987أعيد انتخابه لشغل منصب ممثل السعودية