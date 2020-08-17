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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من أن المملكة تعد من أكثر دول العالم تعرضا للإسقاط الشمسي بشكل يومي، وهو ما يحقق ميزة لها، إلا أن أقل من 2% من الأسر السعودية تستغل الطاقة الشمسية في منازلها، وذلك بحسب دراسة أجرتها الهيئة العامة للإحصاء.

وجاءت حائل أولا من حيث أكثر الأسر استخداما للطاقة الشمسية في المنازل على مستوى المملكة، حيث بلغت نسبة الاستخدام 2.30%، بينما كانت الأسر في الباحة الأقل من حيث استخدام الطاقة الشمسية، وذلك بنسبة 0.79%، فيما بلغت نسبة الأسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في إضاءة منازلها على مستوى المملكة 1.60%.

من جانبه أوضح أستاذ الطاقة المتجددة المساعد بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالعزيز أبا حسين، لـ»مكة» أن الأنظمة الكهروضوئية تعد وسيلة ناجحة لخفض فاتورة الكهرباء على المستهلك بشكل عام، مضيفا «ولكن تحتاج إلى دعم لتخفيف العبء عليه، وبالتالي على الشبكة الكهربائية العامة، وذلك بسن أنظمة وقرارات محفزة، مثل إعفاء أجزاء النظام المستوردة من الجمارك والرسوم الضريبية، إضافة إلى أهمية حماية المستهلك، خاصة أنها تقنية حديثة على السوق المحلي، الأمر الذي يسهل التلاعب ودخول أفراد غير مؤهلين لبناء مثل هذه الأنظمة». وحدد 8 فوائد إيجابية لإضاءة المنازل بالطاقة الشمسية أبرزها خفض فاتورة الكهرباء بشكل كبير.

أسباب قلة استخدام الأسر للطاقة الشمسية بحسب أبا حسين:

متوسط تكلفة النظام الكهروضوئي حاليا في السوق السعودي يبدأ من 35 ألف ريال

لا توجد توعية للمستهلك بأهمية الأنظمة الكهروضوئية وفوائدها

ضعف ثقة المستهلك بالمؤسسات المحلية، حيث معظمها ناشئة ولم تكون سمعة

عدم معرفة المستهلك بقيمة مكونات النظام التقديرية وأنواعها، مما يجعله عرضة للغش والخداع

نظام شركة الكهرباء السعودية الحالي يقوم على سياسة صافي الفوترة، وهو أن

يحاسب المستهلك ب 7 هللات عن كل (ك. و. س).

إيجابيات النظام الكهروضوئي:

• أنه مصدر طبيعي ومتجدد للكهرباء لا ينقضي ما دام ضوء الشمس موجودا.

• خفض فاتورة الكهرباء بشكل كبير.

• تعمل الخلايا الشمسية المركبة على خفض استهلاك الوقود الأحفوري وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

• عدم الاعتماد الكلي على الشبكة الكهربائية العامة في حال الانقطاع.

• قلة متطلبات الصيانة للخلايا الكهروضوئية المعتمدة، حيث إن عمرها الافتراضي يمتد من 20 - 25 سنة.

• إمكانية بيع الفائض من إنتاج أنظمة الطاقة الشمسية إلى شبكة الكهرباء.

• إمكانية حفظ الفائض من إنتاج الكهرباء في بطاريات لاستخدامه ليلا.

• نسبة انخفاض كفاءة النظام مع مرور الوقت قليلة جدا بحدود 1% سنويا

سلبيات النظام الكهروضوئي:

• ارتفاع تكلفة النظام خاصة عند بناء منزل جديد.

• افتعال الحرائق في حالة عدم مطابقة النظام لمواصفات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للحماية.

• عدم إمكانية عمل النظام في فترة الليل.

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• الحاجة إلى تنظيف النظام بشكل دوري.

• الحاجة إلى مساحات كبيرة لتركيب النظام.

نسب استخدام الطاقة الشمسية في منازل الأسر بمناطق المملكة:

مكة المكرمة 1.50

المدينة المنورة 1.36

الرياض 1.82

الجوف 0.93

الباحة 0.79

نجران 1.85

جازان 1.45

الحدود الشمالية 1.57

الشرقية 2.07

حائل 2.30

تبوك 1.27

عسير 1.14

القصيم 1.27