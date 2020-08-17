تزويد منسوبي 30 جهة حكومية بمهارات التعامل مع الضغوط

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ويهدف البرنامج الذي انطلق منذ بداية عام 2020م، وجرى تطبيقه كمرحلة أولية مع 30 جهة حكومية إلى تزويد العاملين بمهارات التعامل مع الضغوط وأساليب تعزيز الصحة النفسية.
وعكف المركز على تنفيذ البرنامج بعد متابعة أرقام منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن شخصا من 10 مصاب باكتئاب أو اضطراب أو قلق شديد، وهذا مؤشر ازدياد كبير في الأعداد مقارنة بالعقود الماضية، إذ قفزت الأعداد من 416 مليون شخص في عام 1990م إلى 615 مليون في العام 2013م، وبناء عليه تكشف منظمة الصحة أن الاضطرابات النفسية تكلف الاقتصاد العالمي سنويا نحو 925 مليار يورو، في ظل ما تسببه من انقطاع عن العمل وخسائر في الإنتاج، مما يستدعي إلى ضرورة تفادي هذه المخاطر من خلال مبادرات وبرامج ترفع من الوعي النفسي لدى العاملين.
يذكر أن المركز خلال الأشهر الماضية قدم خدماته التوعوية النفسية للجهات المستهدفة لمواجهة الآثار المترتبة على فيروس كورونا من خلال تزويدهم بمحتوى توعوي لموضوعات عدة مصممة بشكل إنفوجرافيك، وفيديو، إضافة إلى تقديم استشارات هاتفية ونصية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق قريبون.
أهداف البرنامج:
- رفع الوعي النفسي لدى العاملين في المنشآت الحكومية
- تزويد العاملين بمهارات التعامل مع الضغوط
- رفع مستوى اهتمام القادة والمديرين بأهمية الصحة النفسية للعاملين
- زيادة الوعي حول كيفية التعامل مع زملاء العمل الذين يعانون من اضطرابات نفسية
- تقديم المساعدة لهم وإظهار الاهتمام والمواءمة والتفاهم المشترك
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