إغلاق مستودعين للمواد الغذائية بالقصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شمال بريدة الفرعية مستودعين لتخزين المواد الغذائية من الشوكولاته والحلويات ومياه الشرب المعبأة بعد ضبط مخالفات في تطبيق الاشتراطات الصحية لأعمال التخزين. وجرت مصادرة طنين من المواد الغذائية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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