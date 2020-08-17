فحص 700 عينة غذائية بمختبر أمانة عسير خلال شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير خلال يوليو الماضي 700 عينة من الأغذية المختلفة، وذلك بهدف الكشف عليها وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن نسبة العينات المطابقة للمواصفات وصلت إلى 80% فيما بلغت العينات غير المتطابقة 20%، مشيرا إلى أنه جرى فحص 559 عينة للعسل وصلت نسبة العينات المتطابقة فيها إلى 81% ونسبة العينات غير المتطابقة نحو 19%، بينما بلغت نسبة الكشف عن متبقيات المبيدات العشوائية من أسواق الخضراوات والمراكز التجارية 97% منها متطابقة و 3% غير متطابقة، كذلك جرى الكشف على 108 عينات من المواد الغذائية والمياه وإخضاعها للفحص الميكروبيولوجي، حيث بلغت نسبة التطابق 74% و 26% منها غير متطابقة.

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