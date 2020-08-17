، "كورونا" يرفع عدد إصاباته في العراق إلى 180.133 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 3.202 حالة جديدة

سجَّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3.202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 180.133 إصابة.

وبيَّنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين أنها سجّلت 94 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.954.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 3571 حالة شفاء جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 128.945 حالة.