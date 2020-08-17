، بمشاركة 36 لاعباً.. انطلاق المعسكر الداخلي لأخضر السلة استعداداً للتصفيات الآسيوية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - انطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الداخلي أمس من خلال ثلاث مجموعات في الرياض والمدينة المنورة وجدة, بمشاركة 36 لاعباً ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل؛ بهدف الإعداد لتصفيات البطولة الآسيوية في انتظار تحديد موعد استكمالها من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة.
من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة رئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي أن الهدف من المعسكر الداخلي للفترة الحالية إعداد وتهيئة اللاعبين بعد فترة الانقطاع الطويلة بسبب جائحة كورونا، وتجهيزهم بدنياً وفنياً في حالة إقرار تحديد موعد استكمال التصفيات.
وأضاف: جرى تكليف مدرب المنتخب علي السنحاني بالإشراف على مجموعة جدة ويساعده خلدون المولد وإدارياً محمد الغامدي، بينما تم تكليف المدرب عبدالرحيم لال والإداري أحمد رباح للإشراف على مجموعة المدينة المنورة، فيما كلف إبراهيم البيشي وعبدالله النفيسة كمدربين والإداري صالح الخليفي لمجموعة الرياض", مثمناً في هذا الصدد دعم ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله بن شعيل لإعداد المنتخب للفترة المقبله وتوفير جميع متطلبات إنجاح المعسكر.
بمشاركة 36 لاعباً.. انطلاق المعسكر الداخلي لأخضر السلة استعداداً للتصفيات الآسيويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-17
انطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الداخلي أمس من خلال ثلاث مجموعات في الرياض والمدينة المنورة وجدة, بمشاركة 36 لاعباً ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل؛ بهدف الإعداد لتصفيات البطولة الآسيوية في انتظار تحديد موعد استكمالها من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة.
من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة رئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي أن الهدف من المعسكر الداخلي للفترة الحالية إعداد وتهيئة اللاعبين بعد فترة الانقطاع الطويلة بسبب جائحة كورونا، وتجهيزهم بدنياً وفنياً في حالة إقرار تحديد موعد استكمال التصفيات.
وأضاف: جرى تكليف مدرب المنتخب علي السنحاني بالإشراف على مجموعة جدة ويساعده خلدون المولد وإدارياً محمد الغامدي، بينما تم تكليف المدرب عبدالرحيم لال والإداري أحمد رباح للإشراف على مجموعة المدينة المنورة، فيما كلف إبراهيم البيشي وعبدالله النفيسة كمدربين والإداري صالح الخليفي لمجموعة الرياض", مثمناً في هذا الصدد دعم ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله بن شعيل لإعداد المنتخب للفترة المقبله وتوفير جميع متطلبات إنجاح المعسكر.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
08:31 PM
انطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الداخلي أمس من خلال ثلاث مجموعات في الرياض والمدينة المنورة وجدة, بمشاركة 36 لاعباً ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل؛ بهدف الإعداد لتصفيات البطولة الآسيوية في انتظار تحديد موعد استكمالها من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة.
من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة رئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي أن الهدف من المعسكر الداخلي للفترة الحالية إعداد وتهيئة اللاعبين بعد فترة الانقطاع الطويلة بسبب جائحة كورونا، وتجهيزهم بدنياً وفنياً في حالة إقرار تحديد موعد استكمال التصفيات.
وأضاف: جرى تكليف مدرب المنتخب علي السنحاني بالإشراف على مجموعة جدة ويساعده خلدون المولد وإدارياً محمد الغامدي، بينما تم تكليف المدرب عبدالرحيم لال والإداري أحمد رباح للإشراف على مجموعة المدينة المنورة، فيما كلف إبراهيم البيشي وعبدالله النفيسة كمدربين والإداري صالح الخليفي لمجموعة الرياض", مثمناً في هذا الصدد دعم ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله بن شعيل لإعداد المنتخب للفترة المقبله وتوفير جميع متطلبات إنجاح المعسكر.
، بمشاركة 36 لاعباً.. انطلاق المعسكر الداخلي لأخضر السلة استعداداً للتصفيات الآسيوية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة 36 لاعباً.. انطلاق المعسكر الداخلي لأخضر السلة استعداداً للتصفيات الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.