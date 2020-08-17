، بمشاركة 36 لاعباً.. انطلاق المعسكر الداخلي لأخضر السلة استعداداً للتصفيات الآسيوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الداخلي أمس من خلال ثلاث مجموعات في الرياض والمدينة المنورة وجدة, بمشاركة 36 لاعباً ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل؛ بهدف الإعداد لتصفيات البطولة الآسيوية في انتظار تحديد موعد استكمالها من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة.

من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة رئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي أن الهدف من المعسكر الداخلي للفترة الحالية إعداد وتهيئة اللاعبين بعد فترة الانقطاع الطويلة بسبب جائحة كورونا، وتجهيزهم بدنياً وفنياً في حالة إقرار تحديد موعد استكمال التصفيات.

وأضاف: جرى تكليف مدرب المنتخب علي السنحاني بالإشراف على مجموعة جدة ويساعده خلدون المولد وإدارياً محمد الغامدي، بينما تم تكليف المدرب عبدالرحيم لال والإداري أحمد رباح للإشراف على مجموعة المدينة المنورة، فيما كلف إبراهيم البيشي وعبدالله النفيسة كمدربين والإداري صالح الخليفي لمجموعة الرياض", مثمناً في هذا الصدد دعم ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله بن شعيل لإعداد المنتخب للفترة المقبله وتوفير جميع متطلبات إنجاح المعسكر.