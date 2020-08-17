، إسبانيا.. إصابة 1.833 شخصاً خلال 24 ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع عدد المتعافين إلى 359.082

أفادت وزارة الصحة الإسبانية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 1.833 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت الوزارة أن مجمل الحالات، التي تشمل نتائج اختبارات الأجسام المضادة على مرضى ربما تعافوا بالفعل، ارتفع إلى 359.082، مع رصد 32.389 حالة في الأيام السبعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

ويمثل عدد الإصابات تراجعاً عن الرقم القياسي لحالات الإصابة، بعد انتهاء مرحلة العزل العام البالغ 2.987 والمسجل الجمعة الماضي، لكنه يزيد على ثلاثة أمثال المتوسط المسجل في يوليو (تموز).

وتميل إحصاءات العدوى اليومية إلى الانخفاض أيام الاثنين؛ بسبب قلة الفحوص التي تجرى أيام الأحد.