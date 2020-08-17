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أكد سيف آشر، القنصل العام البريطاني بجدة، أن تغريدته اليوم بشأن تشغيل الرحلات من السعودية إلى لندن تخص المواطنين البريطانيين الراغبين في العودة إلى بلدهم. وقال: "قامت الخطوط السعودية بتشغيل رحلات جوية لبعض الوقت إلى لندن؛ وذلك في المقام الأول للسماح للمواطنين البريطانيين وغيرهم من الأجانب بالعودة إلى المملكة المتحدة. لتوضيح هذا. هو مجرد أحدث حلقة في سلسلة هذه الرحلات الجوية".
يُشار إلى أن هذه الرحلات الاستثنائية يتم تسييرها ضمن مبادرة "عودة" الخاصة بالمقيمين، التي تستهدف المقيمين الراغبين في العودة لبلدانهم.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 08:35 PM
تأتي ضمن مبادرة عودة للمقيمين الراغبين في العودة لبلدانهم
أكد سيف آشر، القنصل العام البريطاني بجدة، أن تغريدته اليوم بشأن تشغيل الرحلات من السعودية إلى لندن تخص المواطنين البريطانيين الراغبين في العودة إلى بلدهم. وقال: "قامت الخطوط السعودية بتشغيل رحلات جوية لبعض الوقت إلى لندن؛ وذلك في المقام الأول للسماح للمواطنين البريطانيين وغيرهم من الأجانب بالعودة إلى المملكة المتحدة. لتوضيح هذا. هو مجرد أحدث حلقة في سلسلة هذه الرحلات الجوية".
يُشار إلى أن هذه الرحلات الاستثنائية يتم تسييرها ضمن مبادرة "عودة" الخاصة بالمقيمين، التي تستهدف المقيمين الراغبين في العودة لبلدانهم.
، القنصل البريطاني يوضح تغريدته عن الرحلات الجوية: رحلات استثنائية لعودة البريطانيين ،
المصدر : الخليج 365
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