، بمشاركة من جازان ونجران.. بـ 700 شاب من 32 فريقاً مونديال عسير يسدل الستار ،

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت الإحصاءات الأخيرة لمونديال عسير الرياضي الرابع لكرة القدم مشاركة واسعة من قبل شباب المنطقة وبعض المناطق المجاورة مثل جازان ونجران.

وأسدل الستار أمس على الفعالية التي استمرت 32 يوماً ونظمتها أمانة المنطقة ضمن فعاليات صيف عسير 2020، بمشاركة 700 شاب يمثّلون 32 فريقاً من 3 مناطق هي عسير وجازان ونجران، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا ( كوفيد - 19 )، حيث تم وضع المسافات الآمنة في دكة بدلاء الفرق، مع تعقيم يومي بعد نهاية اللقاءات لجميع الأدوات المستخدمة.



وأشار أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي إلى أن مونديال هذا العام أقيم في ظل ظروف خاصة واستثنائية على العالم أجمع إلا أنه حقق النجاح والهدف المنشود، مبيناً أن الفعالية شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً لأن موقعها مرتبط بفعاليات صيفية أخرى في حديقة "المشهد" وهي بذلك فرصة للتنزه برفقة الأسرة ومتابعة مباريات المونديال.

