، تحقيقات انفجار بيروت.. استجواب مدير عام الجمارك لمدة 4 ساعات ،

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أصدر المحقّق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت فادي صوان، اليوم (الاثنين)، مذكرة توقيف وجاهية في حق مدير عام الجمارك بدري ضاهر، في أول قراراته منذ تسلّمه الملف.
وأوضح مصدر قضائي أن "صوان"، استجوب "ضاهر" لمدة أربع ساعات في حضور وكيله القانوني، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، قبل أن يتوجه إلى مرفأ بيروت لمعاينة موقع الانفجار، وفقاً لـ"فرانس 24".
و"ضاهر" واحد من نحو 20 مسؤولاً وموظفاً في مرفأ بيروت، جرى توقيفهم منذ أكثر من عشرة أيام على ذمة التحقيق.
ويستجوب "صوان" غداً كلاً من: مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومسؤول أمن المرفأ محمّد العوف، ومدير المستودعات في المرفأ ميشال نخوّل.
وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة فاقمت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال، بعدما تحدث السلطات عن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ منذ العام 2014.تفجير مرفأ بيروت
تحقيقات انفجار بيروت.. استجواب مدير عام الجمارك لمدة 4 ساعاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-17
أصدر المحقّق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت فادي صوان، اليوم (الاثنين)، مذكرة توقيف وجاهية في حق مدير عام الجمارك بدري ضاهر، في أول قراراته منذ تسلّمه الملف.
وأوضح مصدر قضائي أن "صوان"، استجوب "ضاهر" لمدة أربع ساعات في حضور وكيله القانوني، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، قبل أن يتوجه إلى مرفأ بيروت لمعاينة موقع الانفجار، وفقاً لـ"فرانس 24".
و"ضاهر" واحد من نحو 20 مسؤولاً وموظفاً في مرفأ بيروت، جرى توقيفهم منذ أكثر من عشرة أيام على ذمة التحقيق.
ويستجوب "صوان" غداً كلاً من: مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومسؤول أمن المرفأ محمّد العوف، ومدير المستودعات في المرفأ ميشال نخوّل.
وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة فاقمت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال، بعدما تحدث السلطات عن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ منذ العام 2014.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
07:31 PM
صدور أمر قضائي بتوقيفه
أصدر المحقّق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت فادي صوان، اليوم (الاثنين)، مذكرة توقيف وجاهية في حق مدير عام الجمارك بدري ضاهر، في أول قراراته منذ تسلّمه الملف.
وأوضح مصدر قضائي أن "صوان"، استجوب "ضاهر" لمدة أربع ساعات في حضور وكيله القانوني، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، قبل أن يتوجه إلى مرفأ بيروت لمعاينة موقع الانفجار، وفقاً لـ"فرانس 24".
و"ضاهر" واحد من نحو 20 مسؤولاً وموظفاً في مرفأ بيروت، جرى توقيفهم منذ أكثر من عشرة أيام على ذمة التحقيق.
ويستجوب "صوان" غداً كلاً من: مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومسؤول أمن المرفأ محمّد العوف، ومدير المستودعات في المرفأ ميشال نخوّل.
وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة فاقمت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال، بعدما تحدث السلطات عن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ منذ العام 2014.
، تحقيقات انفجار بيروت.. استجواب مدير عام الجمارك لمدة 4 ساعات ،
المصدر : الخليج 365
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