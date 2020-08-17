كيفية الاستعلام عن الرصيد فى مصرف الراجحى من خلال الإنترنت

يعتبر مصرف الراجحى من أفضل البنوك فى المملكة العربية السعودية، لما يوفره من خدمات مميزة ومفضلة لدى عملائه من التمويلات العقارية والأسرية و التمويل الشخصى بدون تحويل راتب،ويعتبر تطبيقه للمبادئ الإسلامية أكبر ميزة تميز بها المصرف الراجحى، ومن مميزات مصرف الراجحى أيضًا منح العميل قروض شخصية بدون كفيل، ويقدم للعميل خدمات بنكية مميزة للأفراد، ومن الممكن أيضًا الاستعلام عن رصيد مصرف الراجحى بشكل الكترونى دون الذهاب إلى البنك.

الاستعلام عن الرصيد فى مصرف الراجحى

من الممكن الاستعلام عن رصيد الراجحى للأفراد والمؤسسات عن طريق الجوال، والاستعلام عن الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت، وقد نالت هذه الخدمات على إعجاب العديد من المستفدين بسبب الخدمات المميزة المُقدمة من المصرف للعملاء، فهى توفر الوقت والجهد للعملاء من خلال الاستفادة من الخدمة باستخدام الانترنت فى المنزل دون الحاجة إلى تركه، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التى يُمكن الاستعلام عنها باستخدام الانترنت.

خطوات الاستعلام عن الرصيد من خلال الجوال

من خلال الدخول إلى موقع بنك االراجحى بشبكة الانترنت.

والتسجيل فى موقع البنك.

التسجيل فى خدمة الافراد مباشرة.

ادخال رقم البطاقة الخاصة بمكينة الصرف الآلى للتسجيل بشكل صحيح.

وادخال رقم البطاقة السرى الخاص بك، وآخر سبعة أرقام لحسابك الجارى.

الخدمات التى يمنحها مصرف الراجحى لعملائه

يقدم مصرف الراجحى العديد من الخدمات المميزة ومنها: