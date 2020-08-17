وصفة المستحيل لتحويل الشعر المجعد وفي يوم واحد الى شعر ناعم وحرير

يعتبر الشعر المجعد من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الفتيات ولكن أصبح هناك الآن الكثير من الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من جميع مشكل الشعر وإليكم في السطور الآتية أسرع طريقة لفرد الشعر المجعد الصعب التعامل معه.

كثير من السيدات تعاني من مشاكل الشعر المتعدده واهم هءه المشاكل هى مشكلة الشعر المجعد وانتشرت في الاونة الاخيرة بعض الوصفات التي تساعد على تحويل الشعر المجعد الى شعر صحي وجميل.

1-خليط الحليب لفرد الشعر المجعد:

يعتبر الحليب من أكثر المكونات التي تساعد على فرد الشعر وبشكل طبيعي وإليكم في السطور الآتية طريقة استخدام الحليب لتحضير خلطات الشعر:

طريقة التحضير

1. خلط كمية من الحليب مع ملعقة كبيرة الحجم من العسل ويتم توزيع هذا الخليط على الشعر ابتداء من الجذور حتى الأطراف ويتم تركه على الشعر لمدة ساعة ثم يتم غسله باستخدام المياه والشامبو.

2. خلط كوبان من الحليب مع بيضة ثم يتم توزيعها على الرأس ويتم تركها على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله بالمياه والشامبو.

2_ زيت الزيتون وزيت جوز الهند: