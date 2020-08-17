بالفيديو.. طريقة رفع رخصة البناء عبر تطبيق سكني

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الإسكان من خلال مقطع فيديو طريقة رفع رخصة البناء عبر تطبيق سكني.
وقالت الوزارة في الفيديو : ضروري تزودنا بنسخة من الرخصة من غير ماتراجعنا وبشكل إلكتروني، تدخل على حسابك الشخصي على منصة سكني.
وأضافت: أضغط على رفع المستندات ويتم تدخيل البيانات تصريح البناء وهي رقم الرخصة وتاريخها وبالأخير ترفق صورة رخصة البناء.
وتابعت: معك 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد، وإذا ما طلعتها استعجل لاتروح عليك فرصة الأرض.
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