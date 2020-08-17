شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة رفع رخصة البناء عبر تطبيق سكني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الإسكان من خلال مقطع فيديو طريقة رفع رخصة البناء عبر تطبيق سكني.

وقالت الوزارة في الفيديو : ضروري تزودنا بنسخة من الرخصة من غير ماتراجعنا وبشكل إلكتروني، تدخل على حسابك الشخصي على منصة سكني.

وأضافت: أضغط على رفع المستندات ويتم تدخيل البيانات تصريح البناء وهي رقم الرخصة وتاريخها وبالأخير ترفق صورة رخصة البناء.

وتابعت: معك 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد، وإذا ما طلعتها استعجل لاتروح عليك فرصة الأرض.