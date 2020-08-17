بالصور.. سقوط مقذوف عسكري حوثي على إحدى القرى الحدودية بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جيزان (صدى): أعلنت مديرية الدفاع المدني بجازان، سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية دون إصابات أو وفيات. أعلنت مديرية الدفاع المدني بجازان، سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية دون إصابات أو وفيات. وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، نتج عنه تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات ـ ولله الحمد ـ وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. Advertisements

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