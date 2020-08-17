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العثور على أقدم المصايد الحجرية بالعالم في شمال المملكة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة التراث في المملكة عن عثور فريق علمي على منشآت حجرية في صحراء النفود في المملكة، عبارة عن مصائد للحيوانات، تعدّ من أقدم المصائد الحجرية في العالم حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 7000 عام.

ومن جانبها قالت هيئة التراث إن نتائج أعمال الفريق أكدت أن مناطق شمالي المملكة شهدت تطوراً حضارياً قبل حوالي 5000 سنة (ق.م) بدليل تشييد أمكنة ضخمة ضمت مئات المنشآت الحجرية الكبيرة، وهو تغير ثقافي مهم ونقلة حضارية في المنطقة.

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وعثر الفريق العلمي على عدد من المواد الثقافية في الموقع، منها فأسان: إحداهما داخل أحد المستطيلات الحجرية والأخرى خارجه، وكذلك شظايا من الكوارتز مبهمة قريبة من بعض المنشآت شيدت من حجارة المستطيلات.

وتم العثور على مجرشة من الحجر الرملي بجانب أحد المستطيلات، وأحجار ملونة أخرى ربما استخدمت لممارسة الطقوس الدينية، فضلاً عن عدد متنوع من عظام الحيوانات المرتبطة بتلك المستطيلات.

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