بالفيديو.. لقاحان ضد كورونا حصلا على رخصة الاستعمال بفاعلية تتجاوز 90%

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف الدكتور سميح غزال استشاري أمراض معدية، اليوم الاثنين، عن لقاحان ضد كورونا حصلا على رخصة الاستعمال. كشف الدكتور سميح غزال استشاري أمراض معدية، اليوم الاثنين، عن لقاحان ضد كورونا حصلا على رخصة الاستعمال. وقال الدكتور خلال حديثه لقناة " الإخبارية " : لقاحان الروسي والصيني ضد كورونا حصلا على رخصة الاستعمال بفاعلية تتجاوز 90% وأعراض جانبية قليلة. وأضاف: ونتفائل خير فيما سيأتي إن شاء الله وهناك ضوء أخضر لوجود لقاح ل" كورونا ".

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