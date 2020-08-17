3خطوات لإنهاء نشاط منشأة مسجلة بـ «التأمينات الاجتماعية»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في إنهاء نشاط منشأة مسجلة بالتأمينا. أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في إنهاء نشاط منشأة مسجلة بالتأمينا. وكان ورد تساؤلًا إلى التأمينات يقول: «أريد حذف منشأة من السجل الخاص فيني لأنه مسبب ضرر لي بمؤسسة ثانيه كيف أحذف المنشأة من السجل؟». ورد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية على موقع «تويتر» قائلًا: «لإنهاء نشاط المنشأة في التأمينات يمكنك تعبئة نموذج (عمليات صاحب العمل) وتقديم طلبك إلكترونيًا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا )». وأضاف: «وللحصول على النموذج ومعرفة المستندات يمكنك الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هنا )».

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