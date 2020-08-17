شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يعزف الناي في مرتفعات العارضة بجازان بطريقة رائعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أظهرت مقطع فيديو لمواطن يعزف الناي في مرتفعات العارضة بجازان جنوب المملكة بطريقة رائعة، مما أثار إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين.

وبدا في المقطع المواطن الذي يدعى " أبو سالم " يحمل الناي ويعزف عليه بطريقة ملفتة للانتباه، حيث قال المواطن إنه يغني معظم الأغاني في الأفراح والأعياد.

ولاقى المقطع تفاعلا وانتشارا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات على المقطع بسبب جمال عزفه وغنائه.