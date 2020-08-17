شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. متحدث التجارة : التستر التجاري جريمة وعقوبتها السجن عامين وغرامات تصل لمليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن التستر التجاري يعد جريمة اقتصادية خفية، ولها أضرار اقتصادية واجتماعية وأمنية.

وأضاف، في مداخلة له بقناة العربية، أن التستر يعني تمكين الوافد من العمل لحسابه الشخصي، مستغلا بيانات المواطن أو المواطنة نظير مبلغ شهري، مؤكداً أن التستر التجاري هو بوابة للغش والمخالفات التجارية وأنظمة الإقامة والعمل.

ونوه بأن عقوبة التستر التجاري تتمثل في السجن لمدة عامين وغرامة قد تصل إلى مليون ريال، بجانب شطب النشاط التجاري، والتشهير، وترحيل العمالة ومنعهم من العودة إلى المملكة، مضيفا أن تشكيل لجنة وزارة لمكافحة التستر التجاري سيسرع من عملية التقاضي وحماية المبلغين، بجانب تغليظ العقوبات سواء في السجن أو الغرامات المالية.