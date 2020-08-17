شكرا لمتابعة خبر عن السلع التي ارتفعت أسعارها في يوليو بالتزامن مع رفع ضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء، الخاص بأسعار السلع والخدمات لشهر يوليو 2020، السلع التي شهدت انخفاضًا في أسعارها وتلك التي ارتفعت أسعارها.
وتضمنت السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها كل من " فاصوليا خضراء، لبن طازج محلي (الصافي)، فول مدمس (حدائق كاليفورنيا)، سكر ناعم (الأسرة)، خس محلي) .
بينما انخفضت أسعار كل من " عنب محلي، ثوم صيني، حبحب (بطيخ) محلي،هيل هندي، عنب لبناني " .
كما ارتفعت أسعار كل من " دواء غسيل (مبيض ملابس) كلوركس " ، فيما أفاد التقرير بأن الخدمات التي شهدت ارتفاعًا هي " الشقة المفروشة " والتي شهدت انخفاضًا هي "نفقات الحفلات والأفراح " .
ومن بين السلع الإنشائية التي ارتفعت كل من " حديد تسليح 8 مم وطني، حديد تسليح 10 مم وطني، بلوك أسود مقاس 20 سم، جبس وطني، بلوك أسود مقاس 15 " .
جاء ذلك بالتزامن مع تطبيق رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، لحماية اقتصاد المملكة وتجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية.
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