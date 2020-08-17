تعليم نجران يشدد على مضاعفة الجهود التعليمية



بحث مدير عام التعليم بمنطقة نجران ملفي العتيبي مع لجنة العودة للمدارس ولجنة الاستعداد وقادة المدارس بدء العام الدارسي، وعودة الطلاب لمدارسهم، من خلال الوسائل البديلة، واستغلال كافة الإمكانيات التي أتاحتها وزارة التعليم من خلال قناة عين التعليمية الفضائية، ومنصة مدرستي للتعليم عن بُعد، ، ومشددا على قادة المدارس بضرورة توفير جميع الاحتياجات الطلابية، وضرورة تفعيل جميع البرامج البديلة، ومضاعفة الجهود التعليمية لإيصال الرسالة العلمية، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلبة بالشراكة مع أولياء الأمور، وأضاف العتيبي بعد التنسيق مع الشؤون الصحية بمنطقة نجران أنه ستكون هناك دورات مخصصة موجهة للمرشدين الصحيين بالمدارس، يتم من خلالها تثقيف وتوعية الطلاب والطلبة بطرق التصدي لجائحة كورونا

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