التوجه إلى التعليم عن بعد يضمن ديمومة التعلم



أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أننا في قطاع التعليم نعمل على ترجمة الخطوط العريضة التي ترسم ملامح خارطتها وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزير التعليم حمد آل الشيخ، للمضي قدماً في تنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، والتي سينعكس أثرها على نحو واضح على الارتقاء بالعملية التعليمية، ورفع جودة مخرجاتها. كما أشار الشلعان، إلى أن التوجه إلى التعليم عن بعد الذي يعتمد على الاستعانة بأدوات التكنولوجيا يعتبر أحد الخيارات التي تضمن ديمومة التعليم والتعلم في ظل استمرار جائحة كورونا ، الأمر الذي يحدونا في تعليم الشرقية للوقوف على هذا الواقع والعمل على ضمان نجاح هذه التجربة التعليمية والاستفادة من كافة الدروس والبرامج المفعلة عبر المنصات الإلكترونية والقنوات والتي تقوم عليها وزارة التعليم، وأضاف نعمل من خلال الإدارات المختصة ومنها إدارتا التوجيه والإرشاد بقطاعية البنين والبنات على تقديم حزمة من البرامج التي تدعم البيئة التعليمية من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة وقنوات التواصل بحيث تضمن استفادة المستهدفين من هذه البرامج.

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