اعتماد الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية

وأوضح العمري أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تمّ تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق كافة الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيراً إلى أن جائزة سموه للمزرعة النموذجية انطلقت منذ تسع وعشرين عاماً بدعم مادي ومعنوي من أمير تبوك.
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