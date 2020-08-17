اعتماد الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية

اعتمد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان رئيس اللجنة العليا لجائزته للمزرعة النموذجية أسماء الفائزين بالجائزة في عامها التاسع والعشرين، الذين سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيرعاه الأربعاء القادم، جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة المهندس واصل العمري أمين عام جائزة المزرعة النموذجية الذي أطلع أمير المنطقة على آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة.

وأوضح العمري أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تمّ تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق كافة الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيراً إلى أن جائزة سموه للمزرعة النموذجية انطلقت منذ تسع وعشرين عاماً بدعم مادي ومعنوي من أمير تبوك.