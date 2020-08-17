السعودية اليوم / رئيس الحكومة اللبنانية لتصريف الأعمال يلتقي بالمدير الإقليمي للبنك الدولي



بيروت 27 ذو الحجة 1441هـ الموافق 17 أغسطس 2020م واس

التقى رئيس الحكومة اللبنانية لتصريف الأعمال حسان دياب في بيروت اليوم بالمدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جا.

وجرى خلال اللقاء البحث في برنامج مساعدات البنك المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، وبرنامج مساعدة العائلات الأشد فقرا.

// انتهى //

19:51ت م

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