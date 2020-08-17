اقتصادي / موسم عنيزة للتمور يستقبل إنتاج أكثر من ثمانية ملايين نخلة



عنيزة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

يستقبل موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه غرفة عنيزة بالتعاون مع البلدية، إنتاج أكثر من ثمانية ملايين نخلة من جميع مزارع منطقة القصيم، التي يبلغ إنتاجها أكثر من 200 ألف طن سنوياً، كما يرد إليه إنتاج التمور من المناطق المجاورة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة الدكتور مشحن بن إبراهيم المشحن, أن الوزارة تقدم الدعم لصغار المزارعين التي تنطبق عليهم الشروط, إلى جانب قروض ميسره لتشجع المزارعين وسعيا نحو التوسع في زراعة أشجار النخيل، مبيناً أن قسم الإرشاد الزراعي ووقاية المزروعات بالمكتب ينفذ الكثير من الجولات بھدف الوقوف على عملية العناية بالنخيل من تسميد ورش المبيدات المناسبة قبل نضج الثمار، إضافة إلى متابعة الجني والتأكد من نسب المبيدات وطرق استخدامھا ومتابعة مدى الالتزام بفترة تحريم رش المبيدات الزراعية، وذلك للوصول إلى منتجات صحية وآمنة.

وأشار المشحن إلى أن المكتب شريك دائم لموسم عنيزة للتمور منذ انطلاقته ويستغل المكتب مثل هذه المناسبات لتقديم مزيد من التوعية للمزارعين عبر ركن خاص يتوسط ساحة المدينة الغذائية -مقر الفعاليات- يقدم الاستشارات وجميع الخدمات وتوزيع المطويات التوعوية, إلى جانب قيام المكتب بالجولات الإرشادية قبل فترة جني الثمار للمزارعين كأول مراحل موسم عنيزة للتمور.

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19:47ت م

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